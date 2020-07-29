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Полчища голодных обезьян захватили город и победили полицейских 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Голодные обезьяны захватили город и победили полицию
Фото: The Sun
Полицейские отчаялись победить полчища голодных обезьян, которые заполонили таиландский город Лопбури. Об этом пишет издание New York Times.
На улицах Лопбури всегда хватало макак-крабоедов, однако в последнее время их численность заметно увеличилась. Ситуация усугубилась, когда из-за пандемии в городе не осталось туристов, которые подкармливали обезьян. Сейчас в городе с населением 70 тысяч человек насчитывается по меньшей мере 8,4 тысячи крабоедов.
Обезьяны захватывают пустующие дома, громят витрины, воруют еду и нападают на людей. В результате в течение нескольких лет в особенно пострадавших кварталах закрылись десятки магазинов, музыкальная школа, кинотеатр и парикмахерская.
Издание описывает, как обезьяны устроили налет на грузовик с продуктами. Полицейский Нирад Фолнгеун (Nirad Pholngeun) беспомощно наблюдал за разграблением, несколько раз поднимал пращу, которую носит для борьбы с макаками, но в итоге оставил животных в покое. «Это безнадежно, — пояснил он. — В мгновение ока здесь будет еще больше обезьян».
«Баланс между обезьянами и людьми нарушен», — полагает владелец гостиницы Итипхат Танситикулфати (Itiphat Tansitikulphati). «Так плохо тут никогда не было», — соглашается 70-летняя хозяйка одного из местных магазинов Юпа Срисангуан (Yupa Srisanguan). «Обезьяны жили здесь раньше нас. Это нам следует к ним приспосабливаться, а не наоборот», — считает владелец другого магазина Патифан Тантивонг (Patiphan Tantiwong).
Ранее сообщалось, что на улицах дерутся две враждующие стаи макак. Одна из них промышляла в храме, другая обитала в самом городе. Когда наступили голодные времена, храмовые обезьяны начали совершать вылазки в Лопбури и драться с городскими.
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Комментарии 4
Безумный мир , Другое
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