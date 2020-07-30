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Как развлекались дети в СССР в условиях жесткого дефицита 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как развлекались дети в СССР
Фото: depositphotos.com
Многие взрослые, смотря на нынешнее поколение детей, говорят, что их детство было в разы интереснее. И это несмотря на то, что в СССР не было компьютеров и «умных» игрушек. Как же развлекались малыши в условиях жесткого дефицита, расскажет «Рамблер».

Бумеранг

Это необходимая вещь, с помощью которой дети пугали голубей и ворон. Для того, чтобы соорудить бумеранг, в канцтоварах покупали две 30-сантиметровые деревянные линейки и скручивали их крестом изолентой. После чего дома, стоя над паром, скручивали лопасти.

Плевательная трубка — «харкалка»

У каждого мальчишки в кармане была «харкалка». Она представляла собой металлическую трубку для плевания пластилиновыми или мастичными шариками. Со временем трубку заменили на пустой стержень от гелевой ручки, а пластилин — на просо или гречку.

Рогатки

В то время было два вида самодельных рогаток: классические и шпоночные. Классические вырезались из толстой ветки орешника с развилкой, покупался широкий серый жгут в аптеке, доставался кусочек кожи, и все скреплялось медной проволокой или синей изолентой.
Чтобы сделать шпоночную рогатку, на свалке нужно было отыскать толстый алюминиевый провод в оплетке и найти жгутик. С последним проблем не было — легко добывался из резинки трусов.

Дротики

Сделать дротик было крайне просто. Требовались лишь листок бумаги, 4 спички, иголка, канцелярский клей и нитки. В качестве мишени на стенной ковер вешали лист из тетрадного листа и играли.
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Безумный мир
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