Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители деревни начали поклоняться шестилапой лягушке 

Lenta.ru 9 часов назад
Жители деревни начали поклоняться шестилапой лягушке
Фото: Lenta.ru
Жители тайской деревни в провинции Сурин поклоняются шестилапой лягушке и просят у нее удачи. Об этом сообщает сайт Yahoo News.
Уан Конабан (Uan Conaban) нашел необычную амфибию в принадлежащем его семье колодце 17 июля. В результате мутации у лягушки четыре передних лапы вместо двух.
С тех пор его соседи часто приходят, чтобы поклониться животному и загадать желания. В частности, они просят лягушку-мутанта принести им удачу при игре в лотерею.
Люди собираются вокруг амфибии и приносят ей подношения: цветы и ароматизированные палочки. Удалось ли кому-либо из них выиграть в лотерею, не уточняется.
Видео дня. Медвежонок 4 дня бродил по лесу с ведром на голове
Последние новости
Москва официально объяснила цель задержанных в Белоруссии россиян Москва официально объяснила цель задержанных в Белоруссии россиян Трамп предложил перенести президентские выборы Трамп предложил перенести президентские выборы Раскрыты последствия захвата России борщевиком Раскрыты последствия захвата России борщевиком
Безумный мир , Yahoo
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где обнаружили исчезнувший поезд-призрак
Где обнаружили исчезнувший поезд-призрак
Кто такой Энди Картрайт, которого расчленила жена
Кто такой Энди Картрайт, которого расчленила жена
Какие новые фамилии давали советским гражданам
Какие новые фамилии давали советским гражданам
Видео
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
01:03:03
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
Люди
На видео сняли крокодила в подмосковной реке
00:52
На видео сняли крокодила в подмосковной реке
Безумный мир
Советский электрик тайно собрал уникальную коллекцию
03:53
Советский электрик тайно собрал уникальную коллекцию
Люди Истории
Провал тротуара увлек пешеходов в бездну
00:54
Провал тротуара увлек пешеходов в бездну
Безумный мир Люди
Беспомощного птенца выкормил армейский дрон
01:34
Беспомощного птенца выкормил армейский дрон
Безумный мир
Когда построят первый термоядерный реактор
02:44
Когда построят первый термоядерный реактор
Безумный мир
С кого списали образ таможенника из «Белого солнца»
06:17
С кого списали образ таможенника из «Белого солнца»
Люди Истории
Странные вещицы из советского прошлого
03:03
Странные вещицы из советского прошлого
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение