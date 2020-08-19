Почему-то зачастую дворы в российской глубинке вызывают чувство страха и нарастающей паники, а не желание пойти поиграть или насладиться окружающим пейзажем. Возможно, дело в том, что зачастую делать "красиво" приходится из подручных средств, которые задумались далеко не для этого. Но русская находчивость не знает границ, поэтому вещи порой получают совершенно неожиданную вторую жизнь.

Многие дворы не могут похвастаться даже таким благоустройством, а люди, между прочим, действительно стараются сделать красиво и создать уют себе и детишкам. Просто получается иногда не совсем то, что задумывалось.

Скворечник из сапога, мягкие игрушки как украшение полуспиленного дерева, змея из покрышек и другие неожиданные решения — смотрите в галерее "Рамблера".