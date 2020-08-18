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Бизон стянул штаны с зазевавшейся туристки 

Елена Красовская 10 часов назад
На видео сняли опасный инцидент, едва не завершившийся трагедией. Группа туристов путешествовала по американскому заповеднику Кастер Стэйт Парк в штате Южная Дакота в США. В какой-то момент из зарослей вышла группа бизонов, а одна из туристок зазевалась и засмотрелась на зверей. Один бизон ринулся на женщину, поднял её на рога, а потом скинул на землю. Затем он стянул с неё брюки и умчался с ними. Представители парка вызвали врачей, и те констатировали, что серьёзных травм у пострадавшей, к счастью, нет, туристка отделалась лишь синяками.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как китайцу на голову с неба свалилась кошка.
Безумный мир , Видео , Люди
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