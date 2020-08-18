Бизон стянул штаны с зазевавшейся туристки 

На видео сняли опасный инцидент, едва не завершившийся трагедией. Группа туристов путешествовала по американскому заповеднику Кастер Стэйт Парк в штате Южная Дакота в США. В какой-то момент из зарослей вышла группа бизонов, а одна из туристок зазевалась и засмотрелась на зверей. Один бизон ринулся на женщину, поднял её на рога, а потом скинул на землю. Затем он стянул с неё брюки и умчался с ними. Представители парка вызвали врачей, и те констатировали, что серьёзных травм у пострадавшей, к счастью, нет, туристка отделалась лишь синяками.