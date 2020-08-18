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Рыбак выловил огромного карася и побил рекорд 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Рыбак выловил огромного карася и побил рекорд
Фото: depositphotos.com
Рыбак Даниэль Мастронарди из США поймал большого карася и установил рекорд штата. Об этом сообщает Департамент природных ресурсов штата Мэриленд.
Даниэль Мастронарди 9 августа поймал карася весом 6,4 килограмма. Когда рыбак вытащил рыбу он позвонил отцу, чтобы узнать, кто выловил рекордного карася. Оказалось, что предыдущий рекорд принадлежал Дейву Альвебергу, который выловил карася весом 6,2 килограмма в 2017 году.
Maryland Department of Natural Resources

"Это была одна из самых больших рыб, которых мне довелось видеть", — сказал Мастронарди.

Ранее "Рамблер" сообщал, что девушка рассказала, что удивляет итальянцев в русских.
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