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В Сети обнаружили связь пульта от кондиционера с масонами 

Lenta.ru 2 часа назад
В Сети нашли связь пульта от кондиционера с масонами
Фото: @shirona_mazu
Жительница Японии опубликовала фото пульта от кондиционера, произведенного в стране. Снимок появился в соцсети Twitter и стал поводом для множества комментариев пользователей. Многие посчитали, что форма устройства является подтверждением существования масонов.
Японка с ником Shironamazu рассказала, что долгие годы приходила в гости к бабушке и замечала предмет в виде пирамиды, но не знала о его функциях. Лишь недавно, 11 августа, девушка сообщила, что это пульт управления кондиционером. Запись набрала более 50 тысяч лайков.
Особое внимание пользователей приковала форма устройства, а не его функции. Многие начали делиться снимками других гаджетов похожей формы. Один из юзеров сообщил, что имеет телефон в виде пирамиды темного цвета и опубликовал его фото.
Другие стали размышлять, почему такой дизайн был выбран в прошлом столетии. Пользователь Bondo предположил, что в конце XX века Япония была связана с масонством, так как стиль техники напоминает один из главных символов их последователей. Юзер ken boost рассказал, что в те годы внутри страны было сильное влияние культуры Египта и образа пирамиды.
В марте японские пользователи соцсети Twitter восхитились вкусом российского творожного сырка в шоколаде «Б. Ю. Александров». Все началось с публикации юзера, которая стала вирусной, набрав более 71 тысячи лайков.
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