Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Французских нудистов обязали носить хотя бы маски 

Lenta.ru 2 часа назад
Французских нудистов обязали носить хотя бы маски
Фото: Lenta.ru
Французских нудистов обязали носить хотя бы маски из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
В самой большой нудистской деревне Кап д'Агд на юге Франции COVID-19 выявили у 95 человек, еще 50 человек сообщили о том, что заболели после возвращения домой. В Минздраве назвали вспышку очень тревожным сигналом, поскольку число случаев заболевания стремительно растет по всей стране.

«Нудисты должны, по крайней мере, носить маски и практиковать социальное дистанцирование», — отметили в ведомстве.

21 августа сообщалось, что в китайской столице Пекине жителям разрешили ходить по улицам без защитных масок на фоне спада числа случаев COVID-19.
Во Франции, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса на 24 августа, выявлено 280 тысяч случаев заражения коронавирусом, 31 тысяча инфицированных скончались. В мире общее число случаев заражения превысило 23 миллиона.
Последние новости
Немецкие врачи рассказали о состоянии Навального Немецкие врачи рассказали о состоянии Навального Лукашенко и Путин созвонились Лукашенко и Путин созвонились Власти Москвы прокомментировали информацию по вводу платного въезда в город Власти Москвы прокомментировали информацию по вводу платного въезда в город
Безумный мир , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем советские солдаты в Афганистане варили патроны
Зачем советские солдаты в Афганистане варили патроны
Дорогие вещи, на которые тратят деньги только бедняки
Дорогие вещи, на которые тратят деньги только бедняки
Принц Гарри возвращается в Англию без жены
Принц Гарри возвращается в Англию без жены
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Обезьяна и петух устроили побоище
00:56
Обезьяна и петух устроили побоище
Безумный мир
Рабочие, снимавшие видео, едва спаслись от камнепада
04:13
Рабочие, снимавшие видео, едва спаслись от камнепада
Люди
За что убили Льва Троцкого
03:13
За что убили Льва Троцкого
Люди Истории
Tesla устроила бунт и разнесла паркинг
00:32
Tesla устроила бунт и разнесла паркинг
Безумный мир Вещи
Две россиянки спихнули с места 8-тонный КамАЗ
00:32
Две россиянки спихнули с места 8-тонный КамАЗ
Люди
Как все-таки строили египетские пирамиды
10:09
Как все-таки строили египетские пирамиды
Истории
На видео попал парапланерист, зацепившийся за ЛЭП
00:37
На видео попал парапланерист, зацепившийся за ЛЭП
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение