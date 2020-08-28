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Москвичи оценили общественные туалеты 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Лучше, чем секс»
Фото: depositphotos
Москвичи активно оставляют отзывы на общественные туалеты в интернет-картах города. В приложениях можно найти множество хвалебных отзывов. Лучшие комментарии собрал Mash.
Большинство отзывов направлено на анализ чистоты и расположения. Люди благодарят туалеты за то, что они вовремя оказались рядом.

«Это божественно. Он оказался в нужное время в нужном месте. Я никогда его не забуду». «Приятная атмосфера, хорошая музыка, низкая цена», — писали пользователи.

Нашлись и те, кому туалет помогает в творческих поисках. Некоторые люди приходят в одно и тоже место, чтобы помедитировать.

«Лучше, чем секс», «Место, возвращающее краски в эту жизнь», «Очень уютное место для свиданий!» — вторили ему другие горожане.

«Также приятно удивил интерьер, сочетающий в себе стиль пластмассовый индастриал и фекалийный декаданс. Нестабильный свет придает заведению нуарности. Всем рекомендую, не сможете пройти».

Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему в СССР не было туалетной бумаги.
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Комментарии 7
Безумный мир
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