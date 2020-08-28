Москвичи активно оставляют отзывы на общественные туалеты в интернет-картах города. В приложениях можно найти множество хвалебных отзывов. Лучшие комментарии собрал Mash.

Большинство отзывов направлено на анализ чистоты и расположения. Люди благодарят туалеты за то, что они вовремя оказались рядом.

«Это божественно. Он оказался в нужное время в нужном месте. Я никогда его не забуду». «Приятная атмосфера, хорошая музыка, низкая цена», — писали пользователи.

Нашлись и те, кому туалет помогает в творческих поисках. Некоторые люди приходят в одно и тоже место, чтобы помедитировать.

«Лучше, чем секс», «Место, возвращающее краски в эту жизнь», «Очень уютное место для свиданий!» — вторили ему другие горожане.