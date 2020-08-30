В российском селе торжественно открыли скамейку

Сотрудники администрации села Сямжа Вологодской области провели торжественную церемонию открытия скамейки и присвоили ей статус арт-объекта. Об открытии на своей страничке во «ВКонтакте» сообщило местное издание «Восход».

Лавочку, которая получила название «Скамья Сямжа», установили напротив здания администрации. На торжественном открытии присутствовали костюмированные аниматоры, музыкальные исполнители, а также глава села Сергей Житков.

Чиновники перерезали красную ленточку вокруг скамейки, которая была украшена воздушными шарами. При этом местные журналисты посетовали, что уже на утро под новой скамьей были разбросаны пивные бутылки.

Как выяснилось, купил скамью и подарил ее селу местный бизнесмен Дмитрий Кургин. Его мать рассказала изданию «Подъем», что сам он не смог посетить церемонию, поэтому «арт-объект» открывал глава села. Женщина подчеркнула, что не видит в ситуации ничего плохого, ее сын сделал подарок к 85-летию района, и ему небезразлична судьба Сямжи.

«Открытие скамьи — это всего лишь часть праздника, посвященного 85-летию района. А скамья — это начало благоустройства этого парка», — отметила она.

В 2019 году сообщалось, что в Козьма-Демьяновской средней школе Должанского района Орловской области торжественно открыли первый за 145 лет теплый туалет — до этого он располагался на улице. На работы ушло 909 тысяч рублей. На церемонии присутствовали глава района Борис Макашов, чиновники районной администрации и директор школы.