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Толерантные лошади уважили меньшинства 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о толерантных лошадях, которых запечатлели на улицах британского города Шеффилд. Там на проезжую часть нанесли радужную разметку в знак поддержки сексуальных меньшинств. Когда к разметке приблизился конные полицейские, скакуны отказались вступать на окрашенный отрезок улицы. Комментаторы отметили, что лошади оказались терпимыми не столько из-за сочувствия к представителям нетрадиционных ориентаций, сколько из-за недоумения.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как девушка зарабатывает 300 тысяч в месяц, продавая свои грязные носки.
Безумный мир , Видео
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