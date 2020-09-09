Толерантные лошади уважили меньшинства 

Смотрите видео и узнайте о толерантных лошадях, которых запечатлели на улицах британского города Шеффилд. Там на проезжую часть нанесли радужную разметку в знак поддержки сексуальных меньшинств. Когда к разметке приблизился конные полицейские, скакуны отказались вступать на окрашенный отрезок улицы. Комментаторы отметили, что лошади оказались терпимыми не столько из-за сочувствия к представителям нетрадиционных ориентаций, сколько из-за недоумения.