В России провели соревнование по копанию могил

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В России впервые провели соревнования по копанию могил на скорость. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Соревнования под названием "Могильный беспредел" должны были пройти во Владивостоке, но потом их перенесли в Омск. Конкурс организовали в рамках форума предприятий ритуальных услуг.

Копать могилы на скорость приехали участники из пяти городов. Лучший результат соревнования — 52 минуты, худший — около 70.

По словам организаторов, цель конкурса — повысить престиж профессии работника ритуальных услуг и привлечь к ней внимание молодежи.