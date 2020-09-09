В России провели соревнование по копанию могил

В России впервые провели соревнования по копанию могил на скорость. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Соревнования под названием "Могильный беспредел" должны были пройти во Владивостоке, но потом их перенесли в Омск. Конкурс организовали в рамках форума предприятий ритуальных услуг.
Копать могилы на скорость приехали участники из пяти городов. Лучший результат соревнования — 52 минуты, худший — около 70.
По словам организаторов, цель конкурса — повысить престиж профессии работника ритуальных услуг и привлечь к ней внимание молодежи.
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