Россиянин прошелся по канату над бушующим морем 

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Экстремал из России прошелся по канату над бушующим морем. Видео опубликовали в группе @ig_vladivostok в Instagram.

Мужчина выполнил трюк над бухтой Валентин в Приморье. На видео видно, как экстремал идет по канату между двумя острыми скалами. В один момент россиянин сорвался, но благодаря страховке не пострадал.

«Как же скучно я живу», «Дух захватывает», «Аж ладошки вспотели», «Ходят они, а страшно мне», — написали в комментариях пользователи Сети.

Однако некоторые не оценили смелость мужчины. По их мнению, он подает плохой пример подросткам, которые могут пойти на "безумные поступки".