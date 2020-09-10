«Вечная» российская лужа обзавелась Instagram

Жители Южно-Сахалинска завели Instagram-аккаунт для самой большой, по их оценке, лужи города. Таким образом они решили бороться с коммунальной проблемой, которую чиновники игнорировали годами, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, впервые граждане попросили мэрию отремонтировать двор и ликвидировать «вечную» лужу еще шесть лет назад. Им ответили, что реконструкция двора внесена в план на 2017 год, однако никаких работ проведено не было. Затем реконструкцию перенесли на 2024-й.

Горожане отмечают, что в общей сложности вода во дворе стоит на протяжении последних 25 лет. «Всем привет! Я лужа возле дома №10 по улице Тихоокеанская в городе Южно-Сахалинск. Мне уже исполнилось 25 лет, и пора по-взрослому осваивать Instagram», — поясняться в описании личной страницы, которой обзавелась лужа.

На аккаунт уже подписались более 500 человек. Пока там шесть публикаций. «Это невероятно! За один день на меня подписалось больше 300 новых человек. Говорят, что грязь и шок-контент помогают привлечь большую аудиторию — так грязь у меня есть. А скоро будет еще больше грязи. Оставайтесь со мной и приглашайте присоединиться своих знакомых. Впереди будет много интересного», — говорится под последним опубликованным снимком.