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Реакция пилота на порно в самолете попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Пилот пассажирского самолета отреагировал на ситуацию с распространением материалов непристойного содержания на борту по беспроводной связи. Происходящее попало на видео, запись была опубликована в Instagram-аккаунте @passengershaming, где высмеиваются неоднозначные поступки туристов.
На размещенных в сети кадрах слышна речь командира воздушного судна, который обращается ко всем путешественникам. Он, в частности, объясняет, что один из пассажиров использовал AirDrop, технологию передачи файлов по Wi-Fi и Bluetooth, чтобы отправлять другим порнографические ролики.

«Настоятельно рекомендую всем, кто путешествует с ребенком, убедиться, что на их iPhone отключен Bluetooth и что они не могут принимать файлы от кого-либо, кого нет в их списке контактов. Мы уже достаточно задержались, за это можем поблагодарить шутника — снимаем шляпу перед вами, кем бы вы ни были», — сообщил член экипажа.

Пользователи сети отреагировали на ситуацию в комментариях к посту.

«Зачем было задерживать самолет? Просто бы отключили телефоны», «Неожиданный поворот сюжета: виноват сам пилот», «Вот это бортовое обслуживание!», «Это очень смешно», — писали они.

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Безумный мир , Видео
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