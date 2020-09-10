Реакция пилота на порно в самолете попала на видео 

Пилот пассажирского самолета отреагировал на ситуацию с распространением материалов непристойного содержания на борту по беспроводной связи. Происходящее попало на видео, запись была опубликована в Instagram-аккаунте @passengershaming, где высмеиваются неоднозначные поступки туристов.

На размещенных в сети кадрах слышна речь командира воздушного судна, который обращается ко всем путешественникам. Он, в частности, объясняет, что один из пассажиров использовал AirDrop, технологию передачи файлов по Wi-Fi и Bluetooth, чтобы отправлять другим порнографические ролики.

«Настоятельно рекомендую всем, кто путешествует с ребенком, убедиться, что на их iPhone отключен Bluetooth и что они не могут принимать файлы от кого-либо, кого нет в их списке контактов. Мы уже достаточно задержались, за это можем поблагодарить шутника — снимаем шляпу перед вами, кем бы вы ни были», — сообщил член экипажа.

Пользователи сети отреагировали на ситуацию в комментариях к посту.