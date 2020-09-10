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Реакция пилота на порно в самолете попала на видео 

Рамблер 1 час назад
Instagram-аккаунт @passengershaming посвящен материалам, которые описывать неоднозначные действия пассажиров. А в комментариях подписчики могут обсудить тот или иной поступок.
На этот раз на странице появился ролик, на котором видно как пилот пассажирского самолета разбирается с ситуацией с распространением материалов непристойного содержания на борту.
Кто-то начал рассылать порно-ролики с помощью AirDrop, а также по Wi-Fi и Bluetooth. Видимо, когда начали поступать жалобы, пилоту пришлось вразумить шутника, поэтому он решил обратиться к пассажирам.

«Настоятельно рекомендую всем, кто путешествует с ребенком, убедиться, что на их iPhone отключен Bluetooth и что они не могут принимать файлы от кого-либо, кого нет в их списке контактов. Мы уже достаточно задержались, за это можем поблагодарить шутника — снимаем шляпу перед вами, кем бы вы ни были», — сообщил член экипажа.

Правда, пользователи отреагировали на ситуацию неоднозначно:

«Зачем было задерживать самолет? Просто бы отключили телефоны», «Неожиданный поворот сюжета: виноват сам пилот», «Вот это бортовое обслуживание!», «Это очень смешно», — писали они.

Ранее "Рамблер" рассказывал о скандале в крымском аэропорту.
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Безумный мир
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