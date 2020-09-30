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Россиянка показала полицейскому странные танцы и прославилась 

Диана Товсепова 6 часов назад
На российских дорогах зачастую случаются странные необычные ситуации, однако в Сеть попало видео, которое удивило всех.
Как выяснил "Рамблер", на одной из краснодарских дорог полицейский остановил девушку, но процедура не закончилась обычной проверкой документов.
Эффектная "нарушительница" в леопардовом мини-платье и алых туфлях вдруг начала показывать стражу порядка необычные "акробатические" движения. Полицейский в маске пытался дистанцироваться от женщины, но она повернулась к нему спиной и продолжила танец.
Удивленный мужчина попытался уйти, но красотка продолжила "атаку". Все это попало на видео пассажира, проезжающей мимо машины. Чем закончился такой досмотр неизвестно, однако "показательное выступление" россиянки вызвало громкие обсуждения в Сети:

"Женщина-кошка по-краснодарски. Бедный полицейский не знал, куда деться…"

"У девушки явно очень творческий подход. Восхищаюсь такими!"

"Обычный краснодарский вечерок…".

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Безумный мир
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