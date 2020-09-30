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Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Мотоциклист в столице Тайваня Тайбэе снял на видео, как из щели в днище стоявшего в пробке автобуса высунулась человеческая рука. На запись произошедшего обратило внимание издание AsiaOne.
Во вторник, 29 сентября, в группе Facebook «Сверхъестественное» была опубликована снятая видеорегистратором мотоциклиста запись, на которой мотоцикл подъезжает к стоящему в пробке автобусу. Неожиданно из нижней части дверного проема высовывается человеческая рука, которая поднимает что-то с земли и возвращается в автобус.
Если посмотреть на видео более внимательно, становится понятно, что пассажир транспортного средства успешно схватил свой телефон, который случайно провалился через щель в двери.
Пользователи соцсетей в комментариях порадовались, что на Тайване закончился «месяц призраков», иначе некоторые люди могли бы поверить в привидения. Другие похвалили мотоциклиста за то, что он сохранил спокойствие и не упал в обморок при виде пугающей сцены.
Ранее жительница Великобритании рассказала, что поверила в призраков после того, как однажды взглянула на экран видеоняни и увидела, что к ребенку тянутся чьи-то руки. Она отметила, что позже обратилась к медиуму, который объяснил ей, что, скорее всего, запечатленные ею на снимке руки принадлежат призракам родителей ее мужа.
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Комментарии
Безумный мир , Видео
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