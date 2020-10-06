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Какие адские звуки услышали из Кольской скважины 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте, чем удивила и испугала исследователей сверхглубокая Кольская скважина. Бурение экспериментальной скважины началось в 1970 году, к моменту окончания процесса бур достиг отметки 12 262 метра. Однако на нескольких этапах учёные были серьёзно обескуражены: из глубины доносились странные звуки, которые специалисты записали на микрофон. Что это были за звуки и почему они возникли, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста.
Безумный мир , Видео , Истории
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