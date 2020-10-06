Какие адские звуки услышали из Кольской скважины 

Смотрите видео и узнайте, чем удивила и испугала исследователей сверхглубокая Кольская скважина. Бурение экспериментальной скважины началось в 1970 году, к моменту окончания процесса бур достиг отметки 12 262 метра. Однако на нескольких этапах учёные были серьёзно обескуражены: из глубины доносились странные звуки, которые специалисты записали на микрофон. Что это были за звуки и почему они возникли, расскажет ролик.