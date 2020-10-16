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В Польше случайно взорвалась старинная бомба 

Елена Красовская 5 часов назад
На видео попал взрыв британской бомбы времён второй мировой войны, который произошёл в Польше. Снаряд Tallboy («Верзила») обнаружили год назад на дне канала, ведущего к городу Щецин. Планировалось, что подрывники сожгут взрывчатку при температуре ниже, чем температура, вызывающая взрыв. Перед операцией из окрестных районов эвакуировали 750 жителей. Однако бомба всё-таки взорвалась, но, к счастью, никто при этом не пострадал.
Ранее «Рамблер» узнал, что мужчина, переживший остановку сердца, рассказал об увиденном.
Безумный мир , Видео
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