Мужчина случайно поймал гольца рекордного размера

В озере Шамплейн в США поймали самого крупного за 51 год озерный голец-кристивомер.

Жителя города Саут-Берлингтон, штат Вермонт, Джеффри Сэнфорд (Jeffery Sanford) еще в августе поймал на свой крючок

рыбу весом 8,78 килограмм, однако официально рекорд был признан только сейчас. В вермонтском департаменте рыбных и природных ресурсов, заявили, что это самый крупный голец, пойманный в озере с 1969 года. При этом информации о еще более старых уловах и вовсе не сохранилась.

Страница Lake Champlain в Facebook

Сам рыбак утверждает, что добыча клюнула после первого же заброса удочки.