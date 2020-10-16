Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Мужчина случайно поймал гольца рекордного размера

Диана Товсепова
2 часа назад
В озере Шамплейн в США поймали самого крупного за 51 год озерный голец-кристивомер.
Жителя города Саут-Берлингтон, штат Вермонт, Джеффри Сэнфорд (Jeffery Sanford) еще в августе поймал на свой крючок
рыбу весом 8,78 килограмм, однако официально рекорд был признан только сейчас. В вермонтском департаменте рыбных и природных ресурсов, заявили, что это самый крупный голец, пойманный в озере с 1969 года. При этом информации о еще более старых уловах и вовсе не сохранилась.
Страница Lake Champlain в Facebook
Сам рыбак утверждает, что добыча клюнула после первого же заброса удочки.
Интересно, что Шамплейн считается 13-м по величине американским озером. По нему проходят сразу две границы — граница штатов Вермонт и Нью-Йорк, а также граница США и Канады.
Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители