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Родители назвали дочь в честь провайдера ради бесплатного интернета 

Letidor.ru 12 часов назад
Ребенка назвали в честь провайдера ради интернета
Фото: depositphotos.com
Швейцарский интернет-провайдер Twifi предложил родителям сделку: они называют своего малыша в честь них (Twifius — для мальчиков и Twifia — для девочек), а они — предоставляют им бесплатный интернет на 18 лет.
Для этого нужно разместить на сайте провайдера фото свидетельства о рождении ребенка и свои контакты. Стало известно о первой паре, которая согласилась на такие условия: родители назвали дочь в честь провайдера, чтобы получить бесплатный интернет. Об этом сообщает издание The Sun.
Мама и папа дали своей малыше имя Твифия. Известно, что родителям девочки 30 и 35 лет. Однако пара попросила не называть их имен:

«Мы остаемся анонимными для окружающих, потому что не хотим оправдываться за свой выбор».

Супруги признались, что им неприятны обвинения в том, что они продали имя своего ребенка.

Отец семейства подчеркивает, что вопрос был не только в сделке: «Чем дольше я думал об этом имени, тем больше оно мне казалось уникальным и чарующим».

Родители посчитают, сколько денег они могли бы потратить на интернет за 18 лет, и положат эту сумму на личный счет девочки. Как отмечает пара, они надеются, что эти средства в будущем позволят дочери купить свой первый автомобиль.
Глава Twifi Филипп Фотч отметил, что будет платить родителям за интернет даже в том случае, если компания обанкротится, потому что это обязательство отныне стало для них «делом чести».
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