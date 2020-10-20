Мужчина отказался от свадьбы, потому что о ней забыл

Свадебные планы невесты разрушились, когда жених признался, что не помнит предложения.

Пользовательница Facebook рассказала в группе для невест, что мужчина, к свадьбе с которым она готовилась больше полугода, заявил, что не делал ей предложения. Когда девушка упомянула, что планирует покупать свадебное платье, ее жених отреагировал очень странно.

«Девять месяцев назад мой, как я думала, жених предложил мне выйти за него замуж. У него не было кольца, поэтому я решила, что это спонтанное решение. Но я спокойная женщина, я понимала, что кольцо будет позже и что самое главное — что мы есть друг у друга. Я семь месяцев планировала свадьбу мечты. Когда я сказала ему, что займусь покупкой платья, он посмотрел на меня так, как будто у меня пять голов», — рассказала она.

Девушка просила совета у подруг в Интернете. Одни сказали, что он просто издаевается, а другие и вовсе заподозрили психологическую манипуляцию.

«Я не знала, что встречаюсь с мужем, первые две недели. Но это сильно отличается от ситуации, когда ты помолвлен много месяцев».