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Невеста семь месяцев готовилась к свадьбе с не подозревавшим об этом мужчиной

Анастасия Иванова
1 час назад
Свадебные планы невесты разрушились, когда жених признался, что не помнит предложения.
Мужчина отказался от свадьбы, потому что о ней забыл
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Пользовательница Facebook рассказала в группе для невест, что мужчина, к свадьбе с которым она готовилась больше полугода, заявил, что не делал ей предложения. Когда девушка упомянула, что планирует покупать свадебное платье, ее жених отреагировал очень странно.
«Девять месяцев назад мой, как я думала, жених предложил мне выйти за него замуж. У него не было кольца, поэтому я решила, что это спонтанное решение. Но я спокойная женщина, я понимала, что кольцо будет позже и что самое главное — что мы есть друг у друга. Я семь месяцев планировала свадьбу мечты. Когда я сказала ему, что займусь покупкой платья, он посмотрел на меня так, как будто у меня пять голов», — рассказала она.
Девушка просила совета у подруг в Интернете. Одни сказали, что он просто издаевается, а другие и вовсе заподозрили психологическую манипуляцию.
«Я не знала, что встречаюсь с мужем, первые две недели. Но это сильно отличается от ситуации, когда ты помолвлен много месяцев».
Некоторые также предположили, что парень ответил предложением на что-то милое или забавное, но не делал его всерьез.
Ранее "Рамблер" рассказывал о самых позорных провалах в свадьбах.
Безумный мир,
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