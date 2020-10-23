В деревне Паттада на итальянском острове Сардиния собака фермера Кристиана Майоччи принесла потомство. Шерсть одного из появившихся на свет щенков оказалась зеленого цвета. Об этом сообщает издание Local 12.

Владельцы фермы назвали необычного щенка Фисташкой. Примечательно, что все остальные малыши имели белый окрас шерсти, как у их матери.

Зеленый цвет шерсти у собак – очень редкое явление. Это происходит из-за того, что щенки светлого окраса контактируют в утробе матери с зеленым пигментом желчи, который называется биливердин.

@Cristian Mallocci