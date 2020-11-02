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Показалось: эти звери напугали своих хозяев, сами того не зная 

Стелла Шмель 2 часа назад
Домашние животные — это бесконечный источник хорошего настроения для своих хозяев. Но жизнь с питомцем — это далеко не всегда только позитив и смех. Бывает, что звери могут заставить нас поволноваться и потрепать нам нервы из-за болезней, травм, или просто потерявшись на улице. А иногда им даже выходить никуда не надо, чтобы сердце впечатлительного хозяина убежало в пятки. Питомцу всего лишь достаточно изваляться в чем-то красном и принять подозрительную позу.
В галерее "Рамблера" — фотографии животных, которые смогли испугать своих хозяев, сами об этом не подозревая.
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