Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Рыболов поймал на сомика рекордного сома 

Lenta.ru 2 часа назад
Рыболов поймал на сомика рекордного сома
Фото: Aaron Churchwell
В озере Алатуна в американском штате Джорджия пойман голубой сом рекордной величины. Об этом сообщает издание Georgia Outdoor News.
Неоднократный участник национальных турниров по ловле сомов Аарон Черчвелл (Aaron Churchwell) из города Ром, штат Джорджия, вытащил рыбу весом 23,6 килограмма. Это на 3,6 килограмма больше сома, которого выловили в том же озере 10 октября.

В качестве наживки использовался канальный сомик весом 900 граммов, пойманный Черчвеллом в начале рыбалки.

Голубые сомы (Ictalurus furcatus) встречаются в Северной Америке. Эти рыбы вырастают до 165 сантиметров в длину и весят до 68 килограммов.
В 2017 году сообщалось, что во Франции трем рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра. Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. Мужчины потратили около 30 минут, чтобы втащить сома на борт лодки.
Видео дня. Самые опасные птицы нашего мира
Последние новости
Голикова назвала регионы России с самой высокой заболеваемостью COVID-19 Голикова назвала регионы России с самой высокой заболеваемостью COVID-19 Разработчики заявили о 92-процентной эффективности вакцины «Спутник V» Разработчики заявили о 92-процентной эффективности вакцины «Спутник V» В Армении задержали лидера оппозиции В Армении задержали лидера оппозиции
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Самые масштабные проекты в истории мира
11:45
Самые масштабные проекты в истории мира
Безумный мир
Самые большие кладбища списанной техники
09:47
Самые большие кладбища списанной техники
Места
Гениальные изобретения, секрет которых утерян
10:13
Гениальные изобретения, секрет которых утерян
Безумный мир
Самые опасные птицы нашего мира
10:59
Самые опасные птицы нашего мира
Безумный мир
Подружки невесты устроили пляски в грязи
02:22
Подружки невесты устроили пляски в грязи
Люди
Юный рыбак подсек сам себя и улетел в воду
00:15
Юный рыбак подсек сам себя и улетел в воду
Люди
На видео попала рыба с человеческим оскалом
01:50
На видео попала рыба с человеческим оскалом
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение