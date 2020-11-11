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Мужчина наглотался шурупов в надежде попасть в больницу ради теста на COVID-19 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Мужчина наглотался шурупов ради теста на COVID-19
Фото: Bing Guan / Reuters
Житель американского города Южный Милуоки, штат Висконсин, наглотался шурупов, так как хотел, чтобы ему провели тест на коронавирус. Об этом сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel.
Вечером 13 октября 36-летний мужчина пришел на автомобильную заправку в городе Гринфилд в Висконсине, сказал, что проглотил шурупы и попросил вызвать ему врачей. Мужчина пояснил, что хотел пройти тест на коронавирус и не нашел ни одного места, где это можно сделать. Тогда он решил проглотить винты в надежде попасть в больницу.
На поступивший с автозаправочной станции вызов прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. Мужчину доставили в больницу в стабильном состоянии, откуда перевели в отделение реанимации.
В полиции уточнили, что мужчина не пытался покончить с собой. Сделали ли ему тест на COVID-19, не уточняется.
В Южном Милуоки есть учреждение, где проводят тесты на коронавирус, но на момент инцидента оно было закрыто. Всего в округе Милуоки действуют 42 учреждения, где можно пройти тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что житель индонезийского города Кудус заподозрил, что заразился коронавирусом, и убил дочь-астматика. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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