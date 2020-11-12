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Колдун пообещал принести в жертву крокодилов, присвоил деньги и сбежал из тюрьмы 

Lenta.ru 1 час назад
Колдун пообещал принести в жертву крокодилов и сбежал
Фото: Globallookpress.com
В Великобритании мошенник пообещал принести в жертву крокодилов и присвоил 100 тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей). Позднее его поймали, однако ему удалось сбежать из тюрьмы, пишет издание Daily Star.
В 2014 году у 53-летней Манджит Каур (Manjit Kaur) из британского графства Дербишир заболел муж. В поисках помощи женщина обратилась к целителю по имени Шейх Рияд (Shaikh Riyad). В его рекламе утверждалось, что он помогает решить личные проблемы.

Колдун предложил лечить мужа Каур молитвами и жертвоприношениями.

Он утверждал, что хочет принести в жертву различных животных, таких как крокодилы и коровы, и просил за свои услуги все больше и больше денег. В течение четырех месяцев женщина отправила ему все свои сбережения — более 100 тысяч фунтов стерлингов.
Каур признается, что заподозрила неладное, когда Шейх Рияд объявил, что едет в Африку. После этого она обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что под видом целителя действовал мошенник Абдуллай Гассама (Abdoulie Gassama). Помимо Каур, он обманул еще двух женщин, и потратил полученные от них деньги на недвижимость в Гамбии.
Гассаму арестовали и обвинили в 19 случаях мошенничества и одном случае отмывания денег. Он признал вину и был приговорен к лишению свободы на 7,5 лет. Спустя два года мошеннику удалось сбежать из британской тюрьмы.
В 2019 году сообщалось, что в США вынесен приговор мошеннику, который выдавал себя за наследного принца Саудовской Аравии, жил в роскошных отелях, ездил на лимузинах с личным водителем и брал многомиллионные кредиты. Его выдала любовь к свинине.
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