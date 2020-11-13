Женщина нашла на побережье загадочное существо

Жительница Австралии гуляла по побережью океана и обнаружила загадочное существо, похожее на чей-то язык. Пост с находкой выложил Facebook -аккаунт телеканала ABC Brisbane.

По данным журналистов, Кэтрин Нгуэн (Catherine Nguyen) нашла светло-розовое животное с пупырышками на острове Мортон у юго-восточного побережья штата Квинсленд во время отдыха с семьей и друзьями. Австралийка обратилась в местный эко-центр с просьбой идентифицировать животное, но не получила ответа.

Страница Catherine Nguyen в Facebook

Находку смогли опознать специалисты из музея Квинсленда. Это оказалось морское перо вида Cavernularia obesa — колониальный коралловый полип. Ученые дали совет не трогать это существо, так как у него есть восемь ядовитых щупалец, которые полипы используют для самозащиты и охоты.

Комментаторы сравнили морское перо с языком русалки или какого-то другого морского существа.