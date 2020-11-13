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Женщина нашла на побережье похожее на язык загадочное существо 

Lenta.ru 3 часа назад
Женщина нашла на побережье загадочное существо
Фото: Pixabay
Жительница Австралии гуляла по побережью океана и обнаружила загадочное существо, похожее на чей-то язык. Пост с находкой выложил Facebook-аккаунт телеканала ABC Brisbane.
По данным журналистов, Кэтрин Нгуэн (Catherine Nguyen) нашла светло-розовое животное с пупырышками на острове Мортон у юго-восточного побережья штата Квинсленд во время отдыха с семьей и друзьями. Австралийка обратилась в местный эко-центр с просьбой идентифицировать животное, но не получила ответа.
Страница Catherine Nguyen в Facebook
Находку смогли опознать специалисты из музея Квинсленда. Это оказалось морское перо вида Cavernularia obesa — колониальный коралловый полип. Ученые дали совет не трогать это существо, так как у него есть восемь ядовитых щупалец, которые полипы используют для самозащиты и охоты.

Комментаторы сравнили морское перо с языком русалки или какого-то другого морского существа.

Ранее сообщалось, что останки загадочного морского животного, выброшенные на берег острова Уидби в американском штате Вашингтон, озадачили специалистов. Они сошлись во мнении, это головоногий моллюск, однако отвергли предположения, что это распространенный на тихоокеанском побережье США Octopus rubescens или глубоководный адский вампир.
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Комментарии 1
Безумный мир , телеканал АВС
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