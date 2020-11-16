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Россиянин купил обувь и нашел в коробке тайное послание 

Lenta.ru 55 минут назад
Россиянин купил обувь и обнаружил тайное послание
Фото: Lenta.ru
Житель Санкт-Петербурга заказал обувь из Китая и нашел в коробке тайное послание с просьбой о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Покупатель Арслан опубликовал снимок черных кроссовок и клочка бумаги, на котором на английском языке синей ручкой написаны слова: «Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур». Мужчина попытался выяснить, кто написал записку, чтобы помочь ее автору. Он обратился в магазин, где приобрел обувь, затем написал двум дистрибьюторам, однако ни от кого не получил ответа.
Петербуржец считает, что записка реальна, однако не знает, как оказать помощь написавшему. В связи с этим Арслан решил разместить послание в соцсетях, чтобы привлечь внимание к проблеме и напомнить людям о том, что «в мире продолжают твориться ужасные вещи».
Уйгуры — тюркоязычный народ, который подвергается репрессиям со стороны властей Китая. В лагерях перевоспитания в Китайской Народной Республике принудительно содержат граждан Китая, исповедующих ислам, без проведения следствия, решения суда и предъявления обвинений и каких-либо ограничений срока пребывания.
В августе 2018 года на этикетках от одежды нашли тайные послания. Американский ресурс Bored Panda сделал подборку скрытых надписей на этикетках и ярлыках, прикрепленных к вещам. Некоторые из них были бессмысленными, а другие — мотивирующими.
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