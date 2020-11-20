Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶

Женщина нашла в своем доме человеческое сердце и выиграла диван 

Lenta.ru 3 часа назад
Женщина нашла человеческое сердце и выиграла диван
Фото: Lenta.ru
Жительница шотландского Глазго Кэтрин Гастон нашла в своем новом доме человеческое сердце и выиграла в конкурсе самых странных находок. В подарок женщина получила диван, пишет Daily Mail.
Она обнаружила на кухне банку, где в формальдегиде плавал аортальный клапан. Гастон сфотографировала находку неизвестного происхождения и отправила ее на конкурс мебельной компании ScS.
Фирма, отсмотрев еще 500 снимков других конкурсантов, присудила победу Кэтрин и подарила ей диван за 850 фунтов стерлингов (около 86 тысяч рублей).
Среди прочих находок, выставленных на конкурс, были два черепа животных из набора для «приманки ведьм», висящие на потолке наручники, большая игрушка инопланетянина из одноименного фильма, бутылка с мышьяком, мешок со старинными монетами, манекен для реанимации, богослужебные книги, кукла без лица, записки из психиатрической клиники и другие предметы.
Видео дня. Находки, которые ввели в ступор археологов
Последние новости
ФСБ развернет дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана ФСБ развернет дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана Прокуратура начала расследование в отношении дочери Трампа Прокуратура начала расследование в отношении дочери Трампа Племянник Путина решил бороться за Россию без коррупции Племянник Путина решил бороться за Россию без коррупции
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
03:02
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение