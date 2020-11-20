Женщина нашла человеческое сердце и выиграла диван

Жительница шотландского Глазго Кэтрин Гастон нашла в своем новом доме человеческое сердце и выиграла в конкурсе самых странных находок. В подарок женщина получила диван, пишет Daily Mail.

Она обнаружила на кухне банку, где в формальдегиде плавал аортальный клапан. Гастон сфотографировала находку неизвестного происхождения и отправила ее на конкурс мебельной компании ScS.

Фирма, отсмотрев еще 500 снимков других конкурсантов, присудила победу Кэтрин и подарила ей диван за 850 фунтов стерлингов (около 86 тысяч рублей).

Среди прочих находок, выставленных на конкурс, были два черепа животных из набора для «приманки ведьм», висящие на потолке наручники, большая игрушка инопланетянина из одноименного фильма, бутылка с мышьяком, мешок со старинными монетами, манекен для реанимации, богослужебные книги, кукла без лица, записки из психиатрической клиники и другие предметы.