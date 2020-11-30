Женщина весь день проходила с дырой на джинсах сзади 

Жительница Великобритании весь день проходила в рваных на ягодицах джинсах, и никто ей об этом не сказал.
Как пишет The Sun, 26-летняя Кетт Роджерс не заметила, что штаны порвались прямо по центральному заднему шву. В таких джинсах она успела "сделать множество дел".
Сначала Роджерс отвезла в школу детей, где ее белье увидели учителя и ученики. А потом девушка отправилась в супермаркет. О дыре на джинсах ей сказал один из сотрудников магазина только через 20 минут после того, как она зашла.
"Я была так огорчена, что попросила мою маму забрать детей из школы. Я не могла с этим смириться", — рассказала Кейт Роджерс.
Из личного архива
В Сети посмеялись над произошедшей с девушкой ситуацией:
"Очень смешная история", "Хорошо, что ты увидела положительную сторону этой ситуации!", "Ты точно стала героиней шуток у учителей на ближайшую неделю".
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