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Женщина весь день проходила с дырой на джинсах сзади 

Анна Арсеньева 9 часов назад
Женщина весь день проходила с дырой на джинсах сзади
Фото: depositphotos.com
Жительница Великобритании весь день проходила в рваных на ягодицах джинсах, и никто ей об этом не сказал.
Как пишет The Sun, 26-летняя Кетт Роджерс не заметила, что штаны порвались прямо по центральному заднему шву. В таких джинсах она успела "сделать множество дел".
Сначала Роджерс отвезла в школу детей, где ее белье увидели учителя и ученики. А потом девушка отправилась в супермаркет. О дыре на джинсах ей сказал один из сотрудников магазина только через 20 минут после того, как она зашла.

"Я была так огорчена, что попросила мою маму забрать детей из школы. Я не могла с этим смириться", — рассказала Кейт Роджерс.

Из личного архива
В Сети посмеялись над произошедшей с девушкой ситуацией:

"Очень смешная история", "Хорошо, что ты увидела положительную сторону этой ситуации!", "Ты точно стала героиней шуток у учителей на ближайшую неделю".

Ранее "Рамблер" сообщал, что 100-летний мужчина раскрыл секрет долголетия.
Видео дня. Что будет, если человек попадет в черную дыру
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