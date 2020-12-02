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Популярному российскому блогеру отбили лицо ягодицами 

Lenta.ru 1 час назад
Популярный российский блогер Стас Круглицкий, известный как «Стас просто класс», стал гостем YouTube-шоу Comment Out, участники которого пишут известным людям оскорбительные комментарии в Instagram либо выполняют наказания. Выпуск опубликован на канале «Чикен Карри».
Чтобы заработать дополнительный балл, Круглицкий согласился выполнить наказание, доставшееся его сопернику. Суть испытания под названием «Подушка безопасности» заключалась в том, что танцовщица отбивала его лицо своими ягодицами в течение одной минуты. «Мы постепенно переходим в разряд семейных шоу», — пошутил ведущий Владимир Маркони после того, как полуобнаженная танцовщица закончила.
Ранее сценарист телешоу Первого канала «Вечерний Ургант», стендапер Гарик Оганисян оценил различные шоу на YouTube и заявил, что не впечатлен. По словам Оганисяна, у шоу «Что было дальше?» и Comment Out было «по паре удачных выпусков» и не более.
Круглицкий («Стас просто класс») — известный российский блогер, который высмеивает стереотипы о женщинах. Популярность ему принесли ролики, которые он записывал в образе Сантаны Новиковой. В них одетый в парик Круглицкий изображает девушку, которая очень любит фотографироваться, пытается манипулировать окружающими и очень переживает о том, какое впечатление производит в соцсетях.
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Безумный мир , Видео , Владимир Маркони
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