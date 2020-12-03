Латвийцы напоили индюка водкой и увезли на курорт

Компания мужчин в латвийской Иманте напоила краденного индюка водкой и поехала с ним на электричке в Юрмалу. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на местные СМИ.

Мужчины отмечали день рождения одного из них, и после употребления алкоголя у них родилась идея «оригинального» подарка. Они проникли в местный парк развлечений, схватили птицу и попытались добраться до курортного города.

Жильцы соседнего с парком дома заметили подозрительную компанию и вызвали полицию. Стражам порядка удалось задержать мужчин. Выяснилось, что ранее все они попадали полицию за хулиганство.

Сейчас индюк чувствует себя плохо. По словам сотрудницы парка, мужчины вливали водку в клюв птицы, у нее острое отравление алкоголем.