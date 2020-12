Женщине советуют сжечь дом из-за замурованной куклы 

Пользователи посоветовали женщине сжечь дом, в котором она обнаружила торчащее из стены лицо замурованной куклы. О находке рассказала сестра жительницы в Twitter в своем аккаунте под именем The Only Living Dead Girl in New York.

Женщина нашла куклу в подвале сразу после переезда в новый дом. Некоторые пользователи Сети назвали куклу жуткой и предложили хозяйке сжечь помещение. Другие также восприняли игрушку как знак, что женщине не нужно оставаться в доме.

Были и те, кто связал находку с многолетней традицией. Один из них назвал куклу «подвальным младенцем» и рассказал, что в конце 1960-х —1970-х годов в Нью-Йорке и Калифорнии была популярна тенденция замуровывать в стены домов детали кукол, вырезки из газет, а иногда и наличные.