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Женщине советуют сжечь дом из-за замурованной куклы 

Мария Грибова 3 часа назад
Женщине советуют сжечь дом из-за замурованной куклы
Фото: @missjellinsky
Пользователи посоветовали женщине сжечь дом, в котором она обнаружила торчащее из стены лицо замурованной куклы. О находке рассказала сестра жительницы в Twitter в своем аккаунте под именем The Only Living Dead Girl in New York.
Женщина нашла куклу в подвале сразу после переезда в новый дом. Некоторые пользователи Сети назвали куклу жуткой и предложили хозяйке сжечь помещение. Другие также восприняли игрушку как знак, что женщине не нужно оставаться в доме.
Были и те, кто связал находку с многолетней традицией. Один из них назвал куклу «подвальным младенцем» и рассказал, что в конце 1960-х —1970-х годов в Нью-Йорке и Калифорнии была популярна тенденция замуровывать в стены домов детали кукол, вырезки из газет, а иногда и наличные.
Ранее «Рамблер» писал о том, что школьница нашла набитый деньгами рюкзак через 20 лет.
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