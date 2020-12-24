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Одетая в норковую шубу россиянка украла из подъезда елку и попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Жительница Нижнего Новгорода, одетая в норковую шубу, попала на видео после того, как вместе с напарницей вытащила из подъезда украшенную новогоднюю елку и заменила ее на другую. Пользователи сети предположили, что россиянки не смогли купить дерево, так как потратили деньги на верхнюю одежду. Запись опубликовали в сообществе «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте».
Оказалось, что инцидент произошел в жилом доме на улице Героя Жидкова. На видео можно заметить, как две женщины, одна из которых одета в шубу, а другая в пальто, входят в помещение вместе с маленькой елкой. Они быстро забирают с собой стоящее в подъезде высокое дерево, а вместо него ставят то, которое принесли с собой.
Произошедшее вызвало недовольство пользователей сети. Они назвали женщин «царевнами» и «похитителями елки». Некоторые участники обсуждения не оценили манеры россиянок и подчеркнули, насколько полезно ставить в подъездах камеры видеонаблюдения. Однако один из пользователей предположил, что кража ненастоящая и выглядит как спланированная постановка. Вскоре представители издания «Комсомольская правда» отправили запрос в региональное отделение МВД.
Ранее в декабре в подмосковном городском округе Дзержинский злоумышленники взломали стоящие на территории промзоны контейнеры и украли оттуда более 150 коробок с обувью и свыше 500 новогодних елок. В итоге причиненный ущерб оценили на сумму свыше четырех миллионов рублей. Вскоре подозреваемых в краже задержали.
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Комментарии 1
Безумный мир , Видео , МВД
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