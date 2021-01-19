Женщина пережила остановку сердца и описала свои видения 

Пережившая остановку сердца женщина рассказала о свои видениях, в которых она очутилась в загробной жизни. Об этом сообщает издание Express.

Энн У (Anne W) стало плохо во время турнира по покеру, в котором участвовала вместе со своей избранницей. Добравшись до дома, она заснула и увидела очень правдоподобный сон.

«Это был Иисус на кресте. Римляне скрестили его лодыжки и прибивали к кресту. Я чувствовала его невыносимую боль»,

— поделилась Энн.

Из-за болевых ощущений женщина проснулась, и вскоре у нее случился сердечный приступ. Энн призналась, что ей казалось, будто «сердце выпрыгнет из груди». Внезапно, по ее словам, она почувствовала, что покидает Землю.

«Волны счастья и спокойствия проходили через меня вместе с болью. Я была за пределами своего тела, и в то же время внутри него»,

— призналась женщина.

О пережитом Энн написала в Фонд исследования посмертного опыта. По мнению ученых, подобные яркие видения вызваны активностью мозга, когда человек оказывается близок к смерти.