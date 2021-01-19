Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Женщина пережила остановку сердца и описала свои видения 

Катерина Саломе 12 часов назад
Женщина пережила остановку сердца и описала свои видения
Фото: depositphotos.com
Пережившая остановку сердца женщина рассказала о свои видениях, в которых она очутилась в загробной жизни. Об этом сообщает издание Express.
Энн У (Anne W) стало плохо во время турнира по покеру, в котором участвовала вместе со своей избранницей. Добравшись до дома, она заснула и увидела очень правдоподобный сон.

«Это был Иисус на кресте. Римляне скрестили его лодыжки и прибивали к кресту. Я чувствовала его невыносимую боль»,

— поделилась Энн.
Из-за болевых ощущений женщина проснулась, и вскоре у нее случился сердечный приступ. Энн призналась, что ей казалось, будто «сердце выпрыгнет из груди». Внезапно, по ее словам, она почувствовала, что покидает Землю.

«Волны счастья и спокойствия проходили через меня вместе с болью. Я была за пределами своего тела, и в то же время внутри него»,

— призналась женщина.
О пережитом Энн написала в Фонд исследования посмертного опыта. По мнению ученых, подобные яркие видения вызваны активностью мозга, когда человек оказывается близок к смерти.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что японец стал профессиональным бездельником и разбогател.
Видео дня. Как работало право первой ночи в Европе
Комментарии
Безумный мир , Иисус Христос
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые загадочные фотографии в истории
04:13
Самые загадочные фотографии в истории
Истории
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
05:20
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
Истории
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Как работало право первой ночи в Европе
07:04
Как работало право первой ночи в Европе
Истории
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
07:12
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
Истории
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
01:20
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
Безумный мир
Снос зданий, который пошел не по плану
08:33
Снос зданий, который пошел не по плану
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение