Безумная одежда из того, что попало под руку 

Николь Маклафлин — креативный дизайнер одежды, которая смогла показать окружающим привычный гардероб под другим углом. Девушка создает одежду из подручных материалов и позволяет разгуляться своей фантазии.

Кроме того, девушка показала, что одежду можно создать и из переработанных материалов. В 2019 году у нее совместно с Reebok вышла линия одежды, созданных из повторно использованных материалов. Линия включала в себя как одежду, так и обувь и аксессуары.

Популярность росла, а аудитория подписчиков на ее Instagram-аккаунт постоянно расширялась. Многие из ее поклонников заявили о желании купить ее изделия, и Николь решилась открыть свой магазин. Правда, все созданные вещи появляются в единственном экземпляре, и их раскупают моментально.

В галерее "Рамблера" — некоторые из креативных нарядов дизайнера.