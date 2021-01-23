Англичанка пожаловалась на полтергейст, который преследует ее семью

Ширли Хитчингс, также известная как «жительница самого страшного дома в Англии», впервые за много лет рассказала, как ее семью годами преследовал полтергейст, которого она и ее близкие назвали Дональдом. Интервью с Хитчингс публикует издание The Sun.

Дом детства Ширли находится в районе Баттерси (южный Лондон). По словам Хитчингс, она столкнулась с потусторонней силой, когда ей было 15 лет. Однажды Ширли нашла в своей спальне богато украшенный серебряный ключ, который не подходил ни к одному замку в доме и который в первый раз видели члены ее семьи.

Через некоторое время семья Хитчингс проснулась от громкого грохота, который словно доносился из стен и потолка — с этого и началось ее знакомство с полтергейстом Дональдом. По словам англичанки, его активность пришлась на 1956-1968 годы: тогда в доме Хитчингс предметы летали по комнатам, раздавался таинственный стук, и без причин разжигался огонь.

Ширли также сообщила, что полтергейст ронял с полки часы, перемещал тапочки по комнате и поднимал в воздух стулья — в какой-то момент Дональд стал ей как надоедливый брат. По словам Хитчингс, однажды родные облили ее святой водой, чтобы защитить от «дьявола», но Дональд от этого разозлился еще больше и порвал занавески.

Ситуация в доме Ширли привлекла внимание полиции и даже местных властей. О Дональде стали писать газеты, и эти публикации заметил известный охотник за привидениями Гарольд Чиббетт. Обследовав дом, он сказал семье, что, по его мнению, Дональд — это беспокойный дух, который преследует конкретного человека и вызывает физические расстройства.

Ко всему прочему, как утверждает Хитчингс, полтергейст отпугивал ее ухажеров. А когда в 1965 году Ширли вышла замуж и переехала в Западный Суссекс, призрак якобы отправился за ней. По рассказу пожилой женщины, Дональд «замолчал» лишь в 1968 году — но никаких доказательств, что полтергейст действительно существовал, нет.