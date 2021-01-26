Женщина прыгнула со скалы в нижнем белье ради фото 

Профессиональная парашютистка и бейсджампер прыгнула со 106-метровой скалы для рекламной кампании нижнего белья Bluebella к Дню Святого Валентина. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 32-летней Клэр Мари (Clair Marie), ради хорошей фотографии ей пришлось выполнить три прыжка.

«Бейсджампинг в нижнем белье — дело нелегкое, а во время первых двух спусков у меня были проблемы с костюмом!»

— подчеркнула героиня.

Отмечается, что команда тщательно подготовилась к фотосессии, чтобы она прошла согласно всем правилам безопасности. Съемки состоялись в горах в Аризоне, неподалеку от Национального леса Тонто, куда группе пришлось добираться за 1770 километров.

В публикации уточняется, что Мари — тренер спецназовцев и голливудская каскадерша. Она, например, была дублером Анджелины Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

«Я была в восторге от возможности принять участие в рекламной кампании Bluebella. Я обожаю дизайн их нижнего белья и уважаю их убеждения, так что я сразу согласилась»,

— призналась спортсменка.

Как сообщает издание, в рекламе компании Bluebella также приняли участие представительницы других профессий, в том числе эксперт по боевым искусствам Ясмин Грин (Yasmeen Green), татуировщица Эйла Ньюланд (Ayla Nieuwland), танцовщица на пилоне Эшли Фокс (Ashley Fox) и танцовщица с обручем Клэр Аттиас (Claire Attias).