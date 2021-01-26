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Женщина прыгнула со скалы в нижнем белье ради фото 

Даня Виттиг 11 часов назад
Женщина прыгнула со скалы в нижнем белье ради фото
Фото: depositphotos.com
Профессиональная парашютистка и бейсджампер прыгнула со 106-метровой скалы для рекламной кампании нижнего белья Bluebella к Дню Святого Валентина.
По словам 32-летней Клэр Мари, ей пришлось выполнить три прыжка ради хорошего кадра.

"Бейсджампинг в нижнем белье — дело нелегкое, а во время первых двух спусков у меня были проблемы с костюмом!".

Мари — тренер спецназовцев и голливудская каскадерша. Кстати, она была дублером Анджелины Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».
Bluebella
Как сообщает команда, фотосессия прошла согласно всем правилам безопасности. Съемки состоялись в горах в Аризоне, неподалеку от Национального леса Тонто, куда группе пришлось добираться за 1770 километров.

«Я была в восторге от возможности принять участие в рекламной кампании Bluebella. Я обожаю дизайн их нижнего белья и уважаю их убеждения, так что я сразу согласилась».

Ранее "Рамблер" сообщал, почему город миллионеров оказался заброшен.
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Комментарии
Безумный мир , Анджелина Джоли
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