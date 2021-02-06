В Сети вновь поспорили из-за оптической иллюзии 

Новая оптическая иллюзия вновь разделила пользователей Сети на два лагеря, сообщает Daily Mail.

Предметом спора стало изображение на фотографии, которая спровоцировала множество комментариев. Многие не могут понять, кто именно запечтален на снимке с заснеженным лесом.

Twitter.com/MailOnline

Одни утверждают, что видят на фотографии большую черную собаку, другие же уверены в том, что это бегущий в противоположную от фотографа сторону человек в черной одежде и с рюкзаком.

Спор, однако, продлился не слишком долго: выяснилось, что все же на снимке пудель, который бежит к своему хозяину.