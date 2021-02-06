Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶

В Сети вновь поспорили из-за оптической иллюзии 

Александра Нечаева 8 часов назад
В Сети вновь поспорили из-за оптической иллюзии
Фото: Depositphotos
Новая оптическая иллюзия вновь разделила пользователей Сети на два лагеря, сообщает Daily Mail.
Предметом спора стало изображение на фотографии, которая спровоцировала множество комментариев. Многие не могут понять, кто именно запечтален на снимке с заснеженным лесом.
Twitter.com/MailOnline
Одни утверждают, что видят на фотографии большую черную собаку, другие же уверены в том, что это бегущий в противоположную от фотографа сторону человек в черной одежде и с рюкзаком.
Спор, однако, продлился не слишком долго: выяснилось, что все же на снимке пудель, который бежит к своему хозяину.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что индонезийцы помылись в воде из-под радиоактивного метеорита.
Видео дня. Самые опасные насекомые в мире
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети
04:10
Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети
Истории
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
02:49
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
Люди
Самые опасные насекомые в мире
10:28
Самые опасные насекомые в мире
Истории
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
04:20
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
Люди
Современные монеты, которые стоят целое состояние
03:08
Современные монеты, которые стоят целое состояние
Вещи
Кем на самом деле были «былинные богатыри»
05:02
Кем на самом деле были «былинные богатыри»
Истории
Что стало с убийцами царской семьи
06:54
Что стало с убийцами царской семьи
Люди
Самые опасные преступники России
11:07
Самые опасные преступники России
Люди
Что известно о трех самых загадочных людях в истории
11:22
Что известно о трех самых загадочных людях в истории
Люди
Как жили жены нацистов во времена Третьего рейха
15:47
Как жили жены нацистов во времена Третьего рейха
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение