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Российские пранкеры разыграли звезду «Секретных материалов» 

Мария Грибова 5 часов назад
Российские пранкеры разыграли звезду «Секретных материалов»
Фото: РИА Новости
Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов от имени экоактивистки Греты Тунберг сообщили голливудскому актеру и звезде сериала «Секретные материалы» Дэвиду Духовны о том, что его киноперсонажа Фокса Малдера чипировали инопланетяне. Об этом пранкеры рассказали РИА Новости.
Однако, как поделился Кузнецов, Духовны не поверил молодым людям и прервал разговор:

«Разговор, естественно, зашел об НЛО. "Грета" рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО; в отличие от своего героя он, к нашему разочарованию, оказался скептиком. Он все понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку».

От лица Тунберг они также рассказали, что она якобы слышит приказы от инопланетян:

«Отец говорит, я сумасшедшая, но я так не думаю. Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять врываются, опять вот. Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид?»

Духовны ответил «Тунберг», что не нужно путать его с киногероем.
Ранее «Рамблер» писал о том, что такое лядунка.
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Комментарии 1
Безумный мир , Алексей Столяров , Дэвид Духовны , Грета Тунберг , Владимир Кузнецов , РИА Новости
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