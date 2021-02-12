Российские пранкеры разыграли звезду «Секретных материалов» 

Однако, как поделился Кузнецов, Духовны не поверил молодым людям и прервал разговор:

«Разговор, естественно, зашел об НЛО. "Грета" рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО; в отличие от своего героя он, к нашему разочарованию, оказался скептиком. Он все понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку».

От лица Тунберг они также рассказали, что она якобы слышит приказы от инопланетян:

«Отец говорит, я сумасшедшая, но я так не думаю. Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять врываются, опять вот. Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид?»

Духовны ответил «Тунберг», что не нужно путать его с киногероем.