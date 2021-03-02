Женщина нашла рвоту кашалота на 19 миллионов рублей

Жительница таиландской провинции Накхонситхаммарат нашла на пляже амбру (загустевшую рвоту кашалота), стоящую более 19 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

49-летняя Сирипорн Ниомрин (Siriporn Niamrin) заметила выброшенную волнами массу, когда гуляла по берегу моря после ливня. Объект пах рыбой, поэтому женщина решила отнести его домой в надежде, что на нем удастся заработать.

Соседи подсказали Ниомрин, что ей могла попасться амбра — ценное вещество, используемое в парфюмерной промышленности. Чтобы убедиться в этом, они поднесли находку к огню. Она начала плавиться и снова затвердела при охлаждении. Именно таким свойством отличается амбра.

Находка весит около семи килограммов и имеет размер 30,5 на 61 сантиметр. Ниомрин обратилась к местным властям с просьбой подтвердить подлинность амбры.

«Мне повезло найти такой большой кусок, — говорит женщина. — Надеюсь, она принесет мне деньги».

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Стоимость амбры на международном рынке достигает 40 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за килограмм.