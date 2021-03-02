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Женщина гуляла по пляжу и нашла рвоту кашалота на 19 миллионов рублей 

Lenta.ru 2 часа назад
Женщина нашла рвоту кашалота на 19 миллионов рублей
Фото: ViralPress
Жительница таиландской провинции Накхонситхаммарат нашла на пляже амбру (загустевшую рвоту кашалота), стоящую более 19 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Daily Mail.
49-летняя Сирипорн Ниомрин (Siriporn Niamrin) заметила выброшенную волнами массу, когда гуляла по берегу моря после ливня. Объект пах рыбой, поэтому женщина решила отнести его домой в надежде, что на нем удастся заработать.
Соседи подсказали Ниомрин, что ей могла попасться амбра — ценное вещество, используемое в парфюмерной промышленности. Чтобы убедиться в этом, они поднесли находку к огню. Она начала плавиться и снова затвердела при охлаждении. Именно таким свойством отличается амбра.
Находка весит около семи килограммов и имеет размер 30,5 на 61 сантиметр. Ниомрин обратилась к местным властям с просьбой подтвердить подлинность амбры.

«Мне повезло найти такой большой кусок, — говорит женщина. — Надеюсь, она принесет мне деньги».

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Стоимость амбры на международном рынке достигает 40 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) за килограмм.
В феврале сообщалось, что бедные йеменские рыбаки обнаружили в брюхе мертвого кита десятки килограммов амбры. Они утверждают, что получили несколько предложений от бизнесменов из различных стран Персидского залива, желающих купить находку.
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