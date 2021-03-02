Женщина нашла рвоту кашалота на 19 миллионов рублей 

Женщина из таиландской провинции Накхонситхаммарат нашла на пляже амбру (загустевшую рвоту кашалота), стоимостью более 19 миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летняя Сирипорн Ниомрин гуляла по берегу после ливня и увидела выброшенную волнами массу. Находка пахла рыбой и она решила отнести ее домой, надеясь, что удастся на ней заработать.

Соседи подсказали женщине, что это может быть амбра — крайне ценное вещество, используемое в парфюмерной промышленности. Чтобы проверить свои догадки, они поднесли массу к огню. Она начала плавиться, а при при охлаждении снова затвердела. Именно таким свойством отличается амбра.

Объем найденной амбры больше обыного. Она весит около семи килограммов.

«Мне повезло найти такой большой кусок, — говорит женщина. — Надеюсь, она принесет мне деньги».

Женщина уже попросила местные власти подтвердить подлинность амбры.