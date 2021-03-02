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Женщина нашла рвоту кашалота на 19 миллионов рублей 

Диана Товсепова 1 час назад
Женщина нашла рвоту кашалота на 19 миллионов рублей
Фото: ViralPress
Женщина из таиландской провинции Накхонситхаммарат нашла на пляже амбру (загустевшую рвоту кашалота), стоимостью более 19 миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.
49-летняя Сирипорн Ниомрин гуляла по берегу после ливня и увидела выброшенную волнами массу. Находка пахла рыбой и она решила отнести ее домой, надеясь, что удастся на ней заработать.
Соседи подсказали женщине, что это может быть амбра — крайне ценное вещество, используемое в парфюмерной промышленности. Чтобы проверить свои догадки, они поднесли массу к огню. Она начала плавиться, а при при охлаждении снова затвердела. Именно таким свойством отличается амбра.
Объем найденной амбры больше обыного. Она весит около семи килограммов.

«Мне повезло найти такой большой кусок, — говорит женщина. — Надеюсь, она принесет мне деньги».

Женщина уже попросила местные власти подтвердить подлинность амбры.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбаки нашли на берегу странное существо.
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