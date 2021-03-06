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Телеканал «Роскосмоса» рассказал о пришельцах с Венеры и апокалипсисе 

Даня Виттиг 15 часов назад
Телеканал «Роскосмоса» рассказал о пришельцах с Венеры и апокалипсисе
Фото: depositphotos.com
Телеканал «Первый космический», за создание которого отвечают «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ», начал рассказывать о пришельцах и апокалипсисе.
В пресс-релизе корпозации говорилось, что основой контента канала станут научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, а также тематические художественные и документальные фильмы. Канал должен был стать аналогом американского NASA TV.
Предполагалось, что «Первый космический» объединит научный подход и доступность повествования. Но в первые дни показывал сериал «Тайны космоса», названный документальным. К его содержанию у блогера возникли вопросы.
В первой серии, посвященной Венере, эксперты рассказывали об обитающих в песках планеты существах, что похожи на скорпионов, и странных каналах в виде буквы «Н».
Во второй серии фильма Алексей Диашев, генеральный директор НИИ нацбезопасности, рассказал о «земных аналогах черных дыр» — резервуарах воды под землей, которая выходит на поверхность и становится причиной потопов, подобных описанному в Библии.
Ранее "Рамблер" сообщал о гигантской суперземле.
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Безумный мир , Роскосмос , NASA
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