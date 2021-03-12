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На пляже нашли загадочное существо с идеально белыми зубами 

Даня Виттиг 16 часов назад
На пляже нашли загадочное существо с идеально белыми зубами
Фото: depositphotos.com
Жительница австралийского района Саншайн-Кост нашла на пляже загадочное зубастое существо. Об этом сообщает Yahoo! News.
Женщина австралийка разместила в Facebook фотографии странной рыбы с просьбой помочь узнать, кто это.
Facebook
Некоторые пользователи предположили, что это плоскоголов — черные плоскоголовы иногда встречаются на восточном побережье Австралии. Другие решили, что это рыба-звездочет. Эти рыбы часто встречаются на юге штата Квинсленд и вдоль южного побережья вплоть до Западной Австралии. Иногда они кусают дайверов, которые заходят в воду ночью.
Большинство из комментаторов обратили внимание на идеальные зубы рыбы.

«Кто-то хочет вернуть свои зубные протезы», — писали пользователи.

Профессор Кьюлум Браун из Департамента биологических наук Университета Маккуори подтвердил, что австралийка нашла рыбу-звездочета.

«Для этого вида нехарактерно жить на юго-восточном побережье. Он больше похож на крупный новозеландский вид, который чаще встречается у берегов Южного острова», — пояснил он.

Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбаки нашли рвоту кашалота на 25 миллионов рублей.
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