На пляже нашли загадочное существо с идеально белыми зубами 

Жительница австралийского района Саншайн-Кост нашла на пляже загадочное зубастое существо. Об этом сообщает Yahoo! News.

Женщина австралийка разместила в Facebook фотографии странной рыбы с просьбой помочь узнать, кто это.

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Некоторые пользователи предположили, что это плоскоголов — черные плоскоголовы иногда встречаются на восточном побережье Австралии. Другие решили, что это рыба-звездочет. Эти рыбы часто встречаются на юге штата Квинсленд и вдоль южного побережья вплоть до Западной Австралии. Иногда они кусают дайверов, которые заходят в воду ночью.

Большинство из комментаторов обратили внимание на идеальные зубы рыбы.

«Кто-то хочет вернуть свои зубные протезы», — писали пользователи.

Профессор Кьюлум Браун из Департамента биологических наук Университета Маккуори подтвердил, что австралийка нашла рыбу-звездочета.