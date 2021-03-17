В российском городе медведь устроил погоню за прохожим

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Устроивший погоню за жителем Нижневартовска медведь прославился в Сети 

Мира Маркина 4 часа назад
Медведь на улицах Нижневартовска устроил погоню за местным жителем. Видеоролик с инцидентом немедленно распространился в Сети.
На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, как зверь взбирается к автомобильной дороге. Неподалеку от него стоит мужчина и разговаривает по телефону. В какой-то момент хищник решил наброситься на горожанина, но тому удалось увернуться и убежать. Медведь побежал за жертвой, — мужчина пересек проезжую часть, а хищник попал под колеса пассажирского автобуса.
По данным telegram-канала Baza, животное оказалось не диким, а прирученным. Оно якобы сбежало от хозяина, который держал его в клетке в местной гостинице.
После столкновения с автобусом раненый медведь забился за трубами. Хозяин хищника дал разрешение на его обстрел.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что фото со змеей озадачило пользователей Сети.
Безумный мир , Видео , РИА Новости
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