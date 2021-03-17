В российском городе медведь устроил погоню за прохожим

Медведь на улицах Нижневартовска устроил погоню за местным жителем. Видеоролик с инцидентом немедленно распространился в Сети.

На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, как зверь взбирается к автомобильной дороге. Неподалеку от него стоит мужчина и разговаривает по телефону. В какой-то момент хищник решил наброситься на горожанина, но тому удалось увернуться и убежать. Медведь побежал за жертвой, — мужчина пересек проезжую часть, а хищник попал под колеса пассажирского автобуса.

По данным telegram-канала Baza, животное оказалось не диким, а прирученным. Оно якобы сбежало от хозяина, который держал его в клетке в местной гостинице.

После столкновения с автобусом раненый медведь забился за трубами. Хозяин хищника дал разрешение на его обстрел.