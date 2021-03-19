Гигантские крысы устроили нашествие на графство и чуть не съели собаку 

Гигантские крысы устроили нашествие и чуть не съели чихуахуа жительницы английского района Теймсайд, графство Большой Манчестер. Об этом сообщает издание Metro.

Школьница Вики Каллен (Vicki Cullen) рассказала, что крысы заполонили боро Теймсайд. По ее словам, по дороге из школы она видела около 20 крыс. Они чуть не съели ее собаку породы чихуахуа, так как превосходили ее в размерах.

О нашествии грызунов стало известно после того, как еще одна местная жительница написала в Facebook, что видела гигантских крыс у себя в саду. Похожие сообщения начали поступать и от других жителей.

Сара Эллиот (Sarah Elliot) написала: «Я видела огромную крысу, которая переходила дорогу около клуба крикета. Я остановилась, чтобы пропустить ее, и была в шоке, когда она проковыляла мимо».

В Британской ассоциации дезинсекции сообщили, что в Лондоне и окрестностях также резко выросло количество сообщений о крысах. Представитель ассоциации отметил, что это может быть связано с тем, что из-за режима строгой изоляции люди больше времени проводят дома и просто чаще замечают крыс и мышей.