Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

Россиянка узнала о своем замужестве 21 год спустя

Даня Виттиг
2 часа назад
Россиянка узнала о своем замужестве 21 год спустя и просила признать недействительным брак. Выяснилось, что союз был зарегистрирован в 1999 году без ее ведома. Об этом сообщает Сорочинский районный суд.
Россиянка узнала о своем замужестве 21 год спустя
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Оренбурженка не знала о своем замужестве до 2020 года. Девушка выяснила, что 21 год назад в книгу регистрации актов была внесена запись о заключении брака между ней и знакомым ей мужчиной. При этом россиянка не подписывала заявление и не была на церемонии. Подпись в книге регистрации женщина также не ставила.
В ходе разбирательства выяснилось, что ее «супруг» учился с ней в одном университете. Молодой человек предлагал девушке заключить фиктивный брак, но она отказалась. Тогда он подделал документы.
Почерковедческая экспертиза подтвердила ее слова. Суд признал брак недействительным.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему женщины любят мужчин с пузом.
Безумный мир,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители