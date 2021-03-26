Россиянка узнала о своем замужестве 21 год спустя и просила признать недействительным брак. Выяснилось, что союз был зарегистрирован в 1999 году без ее ведома. Об этом сообщает Сорочинский районный суд.

Оренбурженка не знала о своем замужестве до 2020 года. Девушка выяснила, что 21 год назад в книгу регистрации актов была внесена запись о заключении брака между ней и знакомым ей мужчиной. При этом россиянка не подписывала заявление и не была на церемонии. Подпись в книге регистрации женщина также не ставила.